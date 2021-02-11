Karadeniz Bölgesi'nde ilk

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, 3,5 milyonluk yatırımla Karadeniz Bölgesi'nin ilk "İstiridye Mantarı Kompost Tesisi"nin temelini attı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın girişimleri sonucu Samsun'un Terme İlçesi Karacaköy Mahallesi'nde DOKAP destekli 3,5 milyonluk yatırımla Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek "İstiridye Mantarı Kompost Tesisi" kuruluyor. Geçtiğimiz gün temeli atılan tesiste incelemelerde bulunan Başkan Kılıç, "Karacaköy Mahallemizde 7 dönümlük arazi üzerinde 800 metre karelik kapalı alan üzerine kurulacak tesisimiz yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla tamamlanacak. İstiridye mantarı için kaliteli kompost üretecek tesisimizde günlük ortalama 15 tonluk üretim gerçekleşecek. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) destekli tesisimizin 3 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak Mayıs ayı sonrasında üretime başlayacak" dedi.

Mantar üretiminin, ovadaki fındık ve çeltik üretiminin yanında çiftçilere alternatif olarak büyük bir ek gelir sunacağına vurgu yapan Başkan Kılıç, "İlçemize bölgemize ciddi bir ek gelir kaynağı sunacak tesisimiz, fındık ve çeltik gibi ürünlerimizin yanında çiftçilerimize ciddi bir ek gelir kaynağı sunacak. İstiridye mantarı kompost tesisimiz, üreticilerimizin ham maddeye ulaşımını çok kolay hale getirecek" diye konuştu.

Mantar kompost tesisinin bölgenin istihdamına da katkı sağlayacağını ifade eden Kılıç, "Tesisimiz ilk etapta 25 kişiye istihdam sunacak. Bunun yanında bölge çiftçilerimize de ek gelir kaynağı olacak. Günlük ortalama 15 ton üretim yapacak tesisimiz Karadeniz bölgesinin kompost ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacak. 3 ay sonra üretime başlayacak tesis için üreticilerimiz kompost almak için belediyemize ulaşarak ön kayıt yaptırabilir" şeklinde konuştu.