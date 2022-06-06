"Karadeniz Dermatolojide Yenilikleri Sempozyumu" 10-12 Haziran'da Samsun'da

'sü düzenlenecek olan "Karadeniz Dermatolojide Yenilikleri Sempozyumu" 10-12 Haziran tarihleri arasında Samsun'da gerçekleştirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müge Güler Özden'in başkanlığında düzenlenecek olan, 4. Karadeniz Dermatolojide Yenilikleri Sempozyumu 10-12 Haziran tarihlerinde Samsun'da bir otelde yapılacak. Sempozyumda Türkiye'nin dermatoloji konusunda uzman bilim insanlarının konuşmalarının yanı sıra kozmetoloji alanında uygulamalar da yapılacak. Bu yıl 'sedef' hastalığının tedavisindeki yeniliklerin yanı sıra alerjik ekzema ve ürtiker tedavisinde çığır açan biyolojik tedaviler de tartışılacak.

Sempozyum 10 Haziran'da açılış konuşmaları ve tören ile başlayacak. Sempozyumda ayrıca; “Vitiligo tedavisinde yeni ufuklar JAK inhibitörleri ve ANTİ-IL kullanımı”, “Büllöz hastalıklarda rituksimab kullanımı”, “TEN ve Stevens Johnson tanı ve tedavisi”, “Psoriasis Patogenezinde yeni tedavi moleküllerinin roller”, “Mikrobiyata ve inflamasyon”, “Püstüler Psoriasis farklı bir hastalık mı? Psoriasis Spektrumunda mı?”, “Akne skar önleme ve tedavisi”, “Psoriasisi taklit eden hastalıklarda ayırıcı tanı”, “Psoriatik artrit tanısını nasıl gözden kaçırmayalım?”, “Psoriasis tedavisinde bireysel yaklaşım”, “Pandemi sürecinde teletıp ve teledermatoloji”, “Patolog ne der? Dermatolog ne anlar?”, “HPV aşıları”, “Atopik dermatit tedavisinde biyolojikler”, “Kronik ürtiker hastasına yaklaşım”, “Farklı yüzleriyle Mikozis Fungoides”, “Frontal Fibrozan Alopesi”, “Tırnakta biyopsi teknikleri”, “Scabies ve direnç sorunu”, “Melasma: tedavi seçenekleri”, “Cilt yenileme ve sıkılaştırmada hangi cilde hangi cihaz”, “Farklı botulinum toksin preparatlarının üstünlükleri – farkları”, “Dolgu komplikasyon yönetimi”, “Bağ doku hastalıklarındaki dermatolojik bulgulara tedavi yaklaşımı”, “İnflamasyon ve depresyon”, “Bağ dokusu hastalıklarında kapilleroskopi-laboratuvar”, “Behçet”, “Hidradenitis Suppurativa”, “Psoriasis” ve “Atopik dermatit” gibi konular ve farklı birçok konuda alanında uzman olan bilim insanları sunumlar yapacak.