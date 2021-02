Karadeniz-Ege hamsi polemiği

Karadeniz-Ege hamsi polemiğine dahil olan Samsunlu balıkçılar, "Karadeniz hamsisi daha lezzetli. Ege hamsisi iri ama tadı saman gibi” değerlendirmesinde bulundu.

1 aydır süren hamsi avı kısıtlaması, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de açıkladığı gibi 7 Şubat'ın ilk saatlerinde sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yasak sonrası ilk hamsiler Samsun'daki balıkçı tezgahlarındaki yerini aldı. Balıkçılar, yeterli miktarda hamsi avlanmadığının altını çizerken, Egeli balıkçıların "Toplumda yanlış bir algı var. Hamsi Karadeniz'e özgü bir balık değil. Karadeniz'de 2 ay hamsi oluyor. Ege'de ise 12 ay var" sözüne karşılık Karadenizli balıkçılar, Ege hamsisinin iri ve lezzetsiz bir balık olduğunu, tat olarak Karadeniz hamsisinin yanına bile yaklaşamayacağını savundular.

“Ege hamsisi iri ama tadı saman gibi”

Ege hamsisinin Karadeniz hamsisine göre iri ama lezzetsiz olduğunu dile getiren balık satıcısı Kurtça Aydın, “Kısıtlamalardan dolayı 1 aydır hamsi yoktu. Bugün itibariyle Karadeniz hamsisi tezgahlardaki yerini aldı. Hamsinin gelmesiyle birlikte balıkçı tezgahlarında büyük bir yoğunluk oluştu. Gelen 3-4 kilo hamsi alıp gidiyor. Hamsinin kilosu da 20 TL'den satılıyor. Havalar biraz daha soğursa hamsinin boyu uzar fiyatı da ucuzlar. İlk gün itibariyle hamsi beklediğimizden az geldi. Havalar az daha soğursa daha çok hamsi çıkar diye umuyoruz. Her şeyin bir mevsimi vardır. Karadeniz'de hamsi 2-3 ay çıkar. Ege'de 12 ay hamsi çıksa da yazın hamsi yenilir mi? Hamsi 3 ay bol bol yenir. Ege'nin hamsisi ile Karadeniz'in hamsisi bir olmaz. Samsun'dan Ege'de dahil Türkiye'nin her yerine hamsi gönderiliyor. Karadeniz hamsisi orta boy olur, tombul olur ve lezzetli olur. Ege'deki hamsi iri olur ama saman gibi tadı, tuzu olmaz. Karadeniz hamsisini kılçığı da dahil her yeriyle yiyebilirsiniz” dedi.

“12 ay hamsi olmaz, hamsi mevsiminde yenir”

Ege'den 12 ay boyunca hamsi çıkamayacağını, çıksa da iri olan Ege hamsisinin denizlerdeki tuz oranı nedeniyle lezzetsiz olduğuna değinen balık satıcısı Onurcan Köse, “Hamsi avı başladı. Yeterli miktarda hamsi çıkmadı. Daha fazla hamsi bekliyorduk. Buna rağmen vatandaşın hamsiye büyük ilgisi var. Sabah 20 kasa hamsi gelmişti, 1-2 saatte bitti. Yeni hamsileri sipariş ettik, gelirse onu da satacağız. 12 ay boyunca hamsi olmaz. Hamsi göç balığıdır. 10. ayda başlar, havalar ısınana kadar devam eder. Karadeniz hamsisi, Ege hamsisinden daha lezzetli. Bu da denizlerdeki tuz oranından kaynaklanıyor. Ege hamsisi lezzetli olmaz. Ege hamsisi Karadeniz hamsisine göre biraz daha iri olur ama lezzeti olmaz. Karadeniz hamsisi orta boy olmasına rağmen çok lezzetli olur” diye konuştu.

Samsun'da balık tezgahlarında diğer balık türlerinin fiyatı ise su şekilde:

"İstavrit, barbun, mezgit, kefal kilo 15 TL. Hamsi kilo 20 TL. Alabalık, somon gibi kafes balıkları kilo 30 TL. Levrek ve Çipura da kilosu 35 TL."

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte vatandaşlar balık tezgahlarına akın ederek, hamsiye rağbet gösterdi.