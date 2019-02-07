Karadeniz hamsisi Gürcistan'a kaçtı

Samsunlu balıkçılar, Karadeniz'in incisi hamsinin Gürcistan sularına kaçtığını söylediler.

Bu sene bir görünüp bir kaybolan hamsi, rotasını tamamen soğuk sulara çevirdi. En son geçen hafta balıkçıların ağlarına takılan hamsi, birkaç gündür tezgahlarda görülmüyor. Hamsinin Gürcistan'a kaçtığını ifade eden balıkçılar, vatandaşların fiyatı uygun olan mezgit, istavrit ve tirsiye yöneldiğini söylediler.

Hamsi olmamasına rağmen balık fiyatlarının uygun olduğunu dile getiren balık satıcısı İsmet Akpınar, “Şu anda bol miktarda mezgit ve istavrit çıkıyor. Hamsi Gürcistan'a kaçtı. Kayıklarımız hamsi bulamadığı için tezgahlarımızda da satamıyoruz. Mezgitin kilosu 5, istavritin kilosu 7, barbunun kilosu 7, çinakopun kilosu 20 lira, uskumrunun kilosu 20 lira ve zargananın kilosu 20 liradan satılıyor. Vatandaşlar en çok mezgit ve istavrite rağbet gösteriyor. Mangal yapacak vatandaşlar ise tirsiye ilgi gösteriyor. Tirsinin kilosu da 10 liradan satışa sunuluyor. Yerli uskumru satışları da çok iyi gidiyor. Vatandaşlar Norveç uskumrusu yerine yerli uskumruyu tercih ediyor. Biz de uskumruların taze olduğunu kanıtlamak için kulaklarını açıyoruz” dedi.

Hamsinin Gürcistan'a kaçtığını vurgulayan Kurtça aydın ise, “Hamsi 1 hafta önce geri gelmişti, arık gitti. Hamsi, bizim sularımızdan kara sulara doğru kaçtı ve Gürcistan karasularına gitti. Şu anda bizim sularımızda mezgit, istavrit, tirsi, çinakop, kefal ve barbun avlanıyor. Uzun süredir yerli uskumru da gelmiyordu. Uskumru da birkaç gündür gelmeye başladı. Hamsinin müşterisi, hamsi kaçında mezgit, istavrit ve tirsiye yöneldi. Bir çorba 10 lira ederken, 2 kilo mezgiti 10 liraya satıyoruz. Nadir bir şekilde de zargana çıkıyor. Ege, Marmara ve Akdeniz'e bakarak, Karadeniz balıkları hem daha lezzetli hem de daha ucuz” diye konuştu.