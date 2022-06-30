‘Karadeniz havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nda ilk adım Samsun'dan atılıyor

‘Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Program Tanıtım Etkinliği ve Proje Eğitimi'nin Karadeniz ayağı Samsun'dan başlıyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın ‘Ulusal Otorite' sıfatıyla Türkiye'deki yönetimi ve uygulanmasından sorumlu olduğu ve Karadeniz'deki 25 ili kapsayan Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nın 2021-2027 dönemine yönelik tanıtım etkinlikleri ve proje eğitimlerinin ilki 5-6-7 Temmuz tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek. Etkinlikte programa bilgiler verilecek sunumların yanı sıra, program çerçevesinde daha önce proje uygulamış yararlanıcıların tecrübeleri paylaşılacağı ve önümüzdeki dönemde uygulanacak projelere ışık tutacak bir panel düzenleneceği belirtildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın çevrimiçi olarak katılacağı 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek tanıtım etkinliğine, sınır ötesi işbirliği programlarının potansiyel yararlanıcıları olan yerel yönetimler, merkezi idarenin bölgesel temsilcilikleri, üniversiteler, eğitim kurumları, iş destekleme kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılacak. Katılımcılar 2023 yılı itibariyle başlayacak yeni uygulama dönemiyle ilgili bilgi alacağı duyuruldu.

Tanıtım etkinliğinin ardından, 6-7 Temmuz tarihlerinde ise Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına başvurmak isteyen yararlanıcılara yönelik bir proje hazırlama eğitimi düzenleniyor. İki gün sürecek eğitim ile katılımcılar, proje fikirleri oluşturulması, proje faaliyetlerinin ve bütçesinin detaylandırılması ve proje formlarının doldurulması konularında bilgilendirme ve 2023 yılı başında duyurulacak teklif çağrısı için kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanacak.

Sınır ötesi işbirliği programlarında yerel ve bölgesel yönetimler, eğitim ve öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile KOBİ'lere, belirlenen öncelik alanlarında diğer katılımcı ülkelerdeki muhataplarıyla ortaklaşa olarak uyguladıkları projelere finansman ve hibe desteği sağlanacak. Tekirdağ, Sakarya, İstanbul, Düzce, Bolu, Zonguldak, Sinop, Samsun, Kastamonu, Giresun, Çankırı, Çorum, Amasya, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Tokat, Yalova, Kocaeli, Bartın, Karabük, Gümüşhane'den katılımcılar için açık olan başvurularda mümkün olduğunca farklı kurum ve kuruluşlardan katılım sağlanmasını temin etmek amacıyla kayıt ve onay yöntemi ile katılımcı kabul edileceği bildirildi.