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Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; bugün (30 Ocak Cumartesi) saat 11.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün (30 Ocak Cumartesi) saat 11.00 ile 31 Ocak Pazar günü saat 11.00 arasında Batı Karadeniz'de, zamanla tüm Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rüzgarların; yarın öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de zamanla tüm Karadeniz Bölgesi'nde güneyli yönlerden fırtına(40-74 kilometre/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88 kilometre/saat), yüksek kesimlerde tam fırtına (89-102 kilometre/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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