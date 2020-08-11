Karadeniz Mertcan'ı vermiyor

Korona virüs dolayısıyla İstanbul'dan geldiği memleketi Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki çocuğu arama çalışması devam etti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Ebceli Mahallesi Costal sahilinde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan korona virüs dolayısıyla memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesine gelen 17 yaşındaki Mertcan Yanak, 3 arkadaşı ile birlikte dün serinlemek için denize girdi. Ancak, Mercan Yanak dalgaların arasında kayboldu.

Mercan Yanak'ı bugünkü arama çalışmasına Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri katıldı. Bugünkü yapılan aramada çalışmalarında da Mertcan Yanak bulunamadı. Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.