Karadeniz, 'metamfetamin'e geçit vermeyecek

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 13 ilin idarecileri, kolluk kuvvetleri ve sağlık yetkilileri Samsun'da "Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı" yaptı. Toplantıda, 'metamfetamin' ile mücadelede kararlılık mesajı verildi.

Metamfetamin ile Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı. Toplantıya Samsun, Amasya, Bartın, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinin idarecileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın konuşması ile devam etti.

Vali Zülkif Dağlı: “Bağımlılık sadece sadece emniyet ve asayiş sorunu değil, tüm kamu kurumlarının sorunudur”

Uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “13 il olarak bir araya geldik. Metamfetamin konusunda nasıl daha etkili mücadele edebiliriz, nasıl daha birlik oluşturup bu konunun üstesinden gelebiliriz diye toplandık. Son 10 yılda özellikle hatta son 5 yılda iyice artan metamfetaminin en büyük sorunlardan biri haline gelmesi konusunda nasıl üstesinden gelebiliriz diye düşünüp bir toplantı yaptık. Biliyoruz ki bağımlılık özellikle gençlerimiz başta olmak üzere toplumumuzun her kesimini önemli ölçüde tehdit eden bir hastalık, bir sağlık sorunudur. Sadece emniyet ve asayiş sorumlu değil daha öncelikli olarak bir sağlık sorunudur. Bu, tüm kamu kurumlarımızın bir sorunudur. Tüm yerel yönetimlerimizin bir sorunudur. Sivil toplum kuruluşlarımızla tüm aktöreleri bir araya getirmek suretiyle mücadele etmemiz gereken bir konudur. Kesinlikle sadece kolluk kuvvetlerinin görevi değildir. Daha çok önleme boyutlu yoğunlaşmamız gerektiğini düşündüğümüz bir konudur. Çünkü buluştuktan sonra bu konudaki mücadelenin ve geri getirmenin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bu yanlış algıların öncelikli olarak düzelmesi lazımdır. Bugün burada arz boyutu konuşulacak. İller arası koordinasyon konuşulacak. Tabii, önleme boyutu biraz daha ön plana geçmeye başladı. Bu önleme konusunda da kurumlar arası koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaları her ilimiz kendi bünyesinde yapmaya devam edecektir” dedi.

"Metanfetamin intihar ve depresyon düşüncesi olan bir madde"

Vali Dağlı'nın ardından metamfetam hakkındaki bir sunum yapan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, “Metamfetaminin uzun etkileri; motor becerilerinde bozulma, hızlı bilinçsel gerileme, artan kaygı, psikolojik bozukluklar, şiddet davranışları, halüsinasyon ve depresyon. Yüksek dozda alındığında ise saldırganlık, huzursuzluk, tekrarlı davranışlar, ajitasyon, konfüzyon, kaygı, sinirlilik, anksiyete ve boşluk hissi oluşturuyor. Fiziki bulgularında; taşikardi, kan basıncında ve solunum hızında artış, göz bebeklerinde genişleme, vücut ısısının yükselmesi, terleme, baş ağrısı, mide krampları, bulanık görme, baş dönmesi, bulantı ve kusma, serebral kanama, iskemik infarkt, böbrek yetmezliği, kas yorgunluğu, koma ve beraberinde ölüm getirmektedir. Aktif kullanım sırasında, gerek yoksunlukta, gerek ayıklık döneminde depresyon ve intihar düşüncesi olan bir maddedir. Özetleyecek olursak, metamfetamin kısa veya uzun dönem kullanımında dolaşım, solunum, nörolojik sorunlar, anksiyete, saldırganlık, depresyon, psikoz, yapabiliyor. Genel olarak metamfetamin diğer uyarıcılardan daha tehlikeli bir maddedir" diye konuştu.

Toplantıya ayrıca Giresun Valisi Enver Ünlü, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Amasya Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Bayburt Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali Recai Yerlikaya, Karabük Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Zonguldak Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkan Yardımcısı Erdem Koç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun İl Jandarma Komutanı J. Albay Ömer Ersever, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç ile Amasya, Bartın, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinden yetkililer katıldı.

"Metamfetamin İle Mücadele Bölge Değerlendirme Toplantısı", sunumun ardından yapılan değerlendirmeler ile sonlandı.