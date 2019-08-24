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Karadeniz Sahil Yolu'nda kürek çektiler

Sel felaketine maruz kalan Samsun’un Terme ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu’nda vatandaşların tekne ile kürek çekerek ilerlemesi tarihi bir görüntüyü ortaya çıkardı.

Sel felaketine maruz kalan Samsun'un Terme ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda vatandaşların tekne ile kürek çekerek ilerlemesi tarihi bir görüntüyü ortaya çıkardı.


Bir günde metre kareye düşen 201 kilo yağmur sel felaketine yol açtı. Sağanak sonucu Samsun'un Salıpazarı ve Terme ilçeleri sele teslim oldu. Selde iki kişi hayatını kaybederken, iki ilçede büyük çapta maddi zarar meydana geldi.


Selde Karadeniz fıkrasını aratmayan görüntüler de ortaya çıktı. Terme ilçesinde sel sularıyla dolan Karadeniz Sahil Yolu'nda bazı vatandaşları ulaşımı tekne ile sağladı. Görenleri şaşkına çeviren görüntü, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonları kameralarıyla anbean kaydedildi. Yolda hem araçlar hem de teknenin seyir etmesi tarihi bir görüntüyü ortaya çıkardı. Bu görüntüler yoldan geçenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.


Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler, kara yolunda tekne ile kürek çeken vatandaşları el sallayarak selamladı.

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