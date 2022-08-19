Karadeniz Samsun sahillerini yutmaya devam ediyor

Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkiinde yaşanan ve her geçen gün etkisi artan kıyı erozyonu durdurulamıyor. Yetkililer, bölgenin kıyı erozyonundan kurtulması için çalışmaların tamamlandığını ve kum serme tekniği ile erozyonu yok edeceklerini belirttiler.

Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nden Dereköy Balıkçı Barınağı'na kadar olan sahil şeridinde yaklaşık 6 senedir yaşanan kıyı erozyonu, sahili tahrip ediyor. Sahilin bazı kısımlarında dalgalar sahili yok ederken, ağaçlar denize düşüyor, toprak ve kumsal denize doğru göçüyor. Bazı kesimlerde ise denizin metrelerce geri çekilmesi vatandaşları endişelendiriyor. Yetkililer söz konusu alanlarda araştırmaların tamamlandığını ve yapım projesinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) format bedeli üzerinden gerçekleştirileceğini ve kıyı erozyonunun sona ereceğini ifade ettiler.

Katı bir yapılaşma değil, kum serme üzerine bir proje ile erozyon sorunu halledilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri konu hakkında; 2 yıldır kıyı erozyonu kapsamında Çatalçam sahillerinde araştırma yapıldığını, Ulaştırma Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı rapor doğrultusunda ÇED format bedeli üzerinden proje gerçekleştirilecek projenin ihalesinin yapıldığını, yapım ihalesi için ise genel müdürlükten onay alınacağını belirtti. Çalışmalar kapsamında kıyı erozyonunun önüne geçebilmek için katı bir yapılaşma değil; kum serme üzerine yeni bir proje ile erozyonun önüne geçilmesinin hedeflendiği bilgisi verildi.

Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkililer ise söz konusu sahillerde uzun yıllar öncesinden inşa edilen yapılar nedeniyle erozyon yaşandığını, Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği İl Müdürlüğü'nü ilgilendiren kısmın izin, lisans ve ÇED konusunda olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın alanda bir işlem yapacağı zaman kendilerinden izin aldığını ifade ettiler.