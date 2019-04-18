Karadenizbirlik'ten üreticiye 17 milyon kredi desteği

Her kampanya döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklemeye başlayan Karadenizbirlik, 2019 yılı ekilişleri için de üreticilerin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam ediyor.

Devam eden yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Birliğimiz 2019 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 7 milyon TL tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç, küspe ve yağ olmak üzere yaklaşık 10 milyon TL değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 17 milyon TL tutarında kredi dağıtmıştır. Gayemiz, bölgemizde üretim potansiyeli olan ayçiçeği üretimini arttırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacımızın ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına destek olmaktır. Yağlı tohumlarda yerli üretim artışının sağlanması için, devlet tarafından yapılacak teşvik ve desteklemeler mutlaka arttırılmalıdır. Birliğimiz üreticisinden aldığı hammadde ile ürettiği yüzde yüz saf ve helal sertifikalı olan Karadenizbirlik markalı ayçiçek yağı ile de, tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır” dedi.

Taklit ve tağşiş yağlara dikkat

Ürünlerinde ‘Helal Gıda' logosu olduğunu da belirten Erarslan, şunları söyledi:

“Yaklaşan Ramazan ayı da dikkate alındığında piyasada taklit ve tağşiş edilmiş yağların artması söz konusu olup, birliğimizin benzer isimle başka bir yağ üretimi olmayıp, ambalajlarımız üzerinde ‘Kooperatif Ürünüdür' ibaresi ile ‘Helal Gıda' logosu bulunmaktadır. Tüketicilerimizin özellikle yağ alırken bu konuya hassasiyet göstermeleri ve sahtecilere prim vermemeleri gerekmektedir.”