KARADENİZBİRLİK'ten üreticiye 80 milyon liralık destek

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, "Yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza ekim öncesi 33 milyon TL nakdi, 47 milyon TL tutarında ayni olmak üzere toplam 80 milyon TL tutarında kredi desteği sağladık" dedi.

Genel merkezi Samsun'da bulunan Sınırlı Sorumlu Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği(KARADENİZBİRLİK), bölgedeki üretici ortaklarına destek olmaya devam ediyor. Genel Müdür Ünal Erarslan, 2023 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik bir kez daha üreticiye sahip çıktıklarını belirterek, "Ekim öncesi 80 milyon TL'lik destek sağladık" açıklamasında bulundu.

“Birliğimiz, üreticinin sigortasıdır”

2023 yılında yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üreticilere verdikleri krediyle ilgili bilgi veren Erarslan, “2023 yılında yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklara ekim öncesi 33 milyon TL nakdi kredi ile 47 milyon TL tutarında ayni olmak üzere toplam 80 milyon TL tutarında kredi dağıtımında bulunmuştur. KARADENİZBİRLİK, dün olduğu gibi bugün de üreticinin yanındadır, yarın da olmaya devam edecektir. KARADENİZBİRLİK, piyasa şartları çerçevesinde üretici lehine piyasayı regüle etmeyi ve üreticinin sigortası olmayı sürdürecektir. Birliğimiz, tüm kaynaklarını yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devam etmesi yönünde her zaman seferber etmiştir" diye konuştu.

2022'de üreticiye 800 milyon lira

Geçen yıla dair de bilgilendirmede bulunan Ünal Erarslan, "2022 yılında Birliğimizce 75 bin ton yağlık ayçiçeği alımı yapılarak üreticiye toplam 800 milyon TL ödendi” dedi. Genel Müdür Eraraslan, ayrıca şunları söyledi:

“Üretici kesimi için, sürekli olarak Avrupa üreticisi seviyesine getirme çabaları devam etmektedir. Bu çerçevede devletin önemli desteği gerekmektedir. Tabii ki tüm sektörlerin olduğu gibi bizlerin de çeşitli beklentileri bulunmaktadır. Kısaca, birliklere ürün alımlarında kaynak olarak, en azından düşük faizli kredi sağlanması Birliklerimizin hayatiyeti bakımından önem arz etmektedir.”

Üreticinin tüm alacakları ödendi

Erarslan, “2022 yılı dış piyasa fiyatlarındaki düşüş ile ithal vergilerinin sıfırlanması sonucu yerli üretime talep düşmüş ve kooperatiflerimize planlananın çok üzerinde ürün teslimatı yapılmıştır. Bu da mali açıdan zorluklar yaşanmasına neden olmuştur. Buna rağmen üreticilerimizin tüm alacakları ödenerek mağduriyet yaşatılmamıştır. İçerisinde bulunduğumuz yıl itibariyle hammadde üretim maliyetleri ve ithal fiyatlarındaki belirsizlik devam etmektedir” şeklinde konuştu.