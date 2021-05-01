Karadeniz'de 1,2 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı

Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde toplam 2 milyon 906 bin 377 doz aşı uygulanırken, 1 milyon 208 bin 236 kişinin aşılama süreci tamamlandı.

Kovid-19'un mutasyona uğramasının ardından Türkiye'de virüsün yayılım hızı, Samsun başta olmak üzere tüm Karadeniz'de oldukça etkili oldu. Normalleşme adımlarına katkı sağlaması ve virüsün yayılım hızının düşürülmesi için başlatılan aşılama çalışmalarının ardından Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilde şimdiye kadar 1 milyon 698 bin 141 birinci doz, 1 milyon 208 bin 236 ikinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 906 bin 377 doz aşı yapıldı. Karadeniz'de en çok aşı yapılan il Samsun olurken, en az aşı yapılan il ise Bayburt oldu.

Karadeniz Bölgesi'nde 1 milyon 208 bin 236 kişinin aşılama işlemi tamamlandı

Karadeniz Bölgesi'nde en fazla aşı 458 bin 660 doz ile Samsun'da yapıldı. Samsun'da 270 bin 74 birinci doz, 188 bin 586 ikinci doz aşı yapıldı. Ayrıca Karadeniz'de bulunan diğer illerden Artvin'de 38 bin 78 birinci doz, 30 bin 4 ikinci doz olmak üzere 68 bin 82 doz aşı yapıldı. Rize'de 71 bin 198 birinci doz, 50 bin 40 ikinci doz olmak üzere 121 bin 238 doz aşı yapıldı. Bayburt'ta 11 bin 499 birinci doz, 7 bin 910 ikinci doz olmak üzere 19 bin 409 doz aşı uygulandı. Trabzon'da 168 bin 545 birinci doz, 123 bin 995 ikinci doz olmak üzere 292 bin 540 doz aşı yapıldı. Gümüşhane'de 21 bin 774 birinci doz, 15 bin 66 ikinci doz olmak üzere 36 bin 840 doz aşı yapıldı. Giresun'da 113 bin 29 birinci doz, 82 bin 480 ikinci doz olmak üzere 195 bin 509 doz aşı yapıldı. Ordu'da 172 bin 396 birinci doz, 117 bin 122 ikinci doz olmak üzere 289 bin 518 doz aşı yapıldı. Tokat'ta 126 bin 982 birinci doz, 91 bin 210 ikinci doz olmak üzere 218 bin 192 doz aşı yapıldı. Amasya'da81 bin 58 birinci doz, 58 bin 244 ikinci doz olmak üzere 139 bin 302 doz aşı yapıldı. Çorum'da 112 bin 432 birinci doz, 80 bin 460 ikinci doz olmak üzere 192 bin 892 doz aşı yapıldı. Sinop'ta 57 bin 466 birinci doz, 40 bin 733 ikinci doz olmak üzere 98 bin 199 doz aşı yapıldı. Kastamonu'da 90 bin 522 birinci doz, 67 bin 326 ikinci doz olmak üzere 157 bin 848 doz aşı yapıldı. Karabük'te 52 bin 486 birinci doz, 36 bin 182 ikinci doz olmak üzere 88 bin 668 doz aşı yapıldı. Bartın'da 45 bin 171 birinci doz, 31 bin 362 ikinci doz olmak üzere 76 bin 533 doz aşı yapıldı. Zonguldak'ta 128 bin 54 birinci doz, 89 bin 770 ikinci doz olmak üzere 217 bin 824 doz aşı yapıldı. Bolu'da 69 bin 204 birinci doz, 51 bin 92 ikinci doz olmak üzere 120 bin 296 doz aşı yapıldı. Düzce'de 68 bin 173 birinci doz, 46 bin 654 ikinci doz olmak üzere 114 bin 827 doz aşı yapıldı.

1 Mayıs 2021 itibariyle Karadeniz'de bulunan 18 ilde 1 milyon 698 bin 141 birinci doz, 1 milyon 208 bin 236 ikinci doz olmak üzere 2 milyon 906 bin 377 doz aşı uygulandı. Böylece Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan 1 milyon 208 bin 236 kişinin aşılanma süreci tamamlanmış oldu.

Öte yandan, aşılama sürecinin başladığı günden bu zamana kadar Türkiye genelinde yapılan 13 milyon 746 bin 327 birinci doz aşının 1 milyon 698 bin 141'i, Türkiye genelinde yapılan 9 milyon 140 bin 483 ikinci doz aşının 1 milyon 208 bin 236'sı ve Türkiye genelinde yapılan toplam 22 milyon 886 bin 810 doz aşının 2 milyon 906 bin 377 dozu Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilde uygulandı.