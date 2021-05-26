Karadeniz'de 2 ilde vakalar arttı, 16 ilde düştü

Son açıklanan illere göre haftalık vaka (100 binde) tablosuna göre Karadeniz'de bulunan 18 il içerisinde Samsun ve Gümüşhane dışındaki tüm illerde vaka sayısı düştü.

İllere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) açıklandığı ilk haftalarda Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip il olarak dikkat çeken Samsun, son haftalardaki vaka azalışı ile bu sıralamada en sonlara doğru düşmüştü. 8-14 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vakası sayılarında 95,57 olan Samsun'daki vaka sayısı 15-21 Mayıs tarihleri arasındaki nüfusa oranla vaka sayısında ise 97,19'a yükseldi. 8-14 Mayıs'ta il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vakası sayılarında 109,38 vaka sayısına sahip olan Gümüşhane'nin nüfusa oranla vaka sayısı da 100 bin 163,72'ye yükseldi. Karadeniz Bölgesi'ndeki diğer 16 ilde 8-14 Mayıs ile 15-21 Mayıs tarihleri arasındaki İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) rakamlarında düşüş yaşandı.

Vakalar 2 ilde arttı, 16 ilde düştü

Nüfusa oranla vaka sayısında Karadeniz Bölgesi'ndeki illere bakıldığında 100 bin nüfusa oranla Artvin'deki vaka sayısı geçen haftaya göre 78,47'den 74,93'e düştü. Rize'de 167,27 olan vaka sayısı 119,64'e düştü. Bayburt'ta 95,23 olan vaka sayısı 65,93'e düştü. Trabzon'da 125,14 olan vaka sayısı 93,73'e düştü. Gümüşhane'de 109,38 olan vaka sayısı 163,72'ye yükseldi. Giresun'da 134,83 olan vaka sayısı 84,64'e düştü. Ordu'da 149,72 olan vaka sayısı 117,28'e düştü. Tokat2ta 139,50 olan vaka sayısı 112,90'a düştü. Samsun'da 95,57 olan vaka sayısı 97,19'a yükseldi. Amasya'da 125,19 olan vaka sayısı 79,29'a düştü. Çorum'da 129,78 olan vaka sayısı 99,03'e düştü. Sinop'ta 97,02 olan vaka sayısı 57,28'e düştü. Kastamonu'da 145,86 olan vaka sayısı 99,10'a düştü. Karabük'te 134,23 olan vaka sayısı 73,48'e düştü. Bartın'da 126,14 olan vaka sayısı 83,43'e düştü. Zonguldak'ta 147,66 olan vaka sayısı 129,90'a düştü. Düzce'de 127,88 olan vaka sayısı 118,08'e düştü. Bolu'da 155,65 olan vaka sayısı da 139,14'e düştü.