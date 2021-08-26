Karadeniz'de aşılamada ‘mavi' olmayan 4 il kaldı

19 tablosuna göre ‘mavi' olmayan sadece 4 il kaldı. Gümüşhane, Karabük, Bayburt ve Düzce hariç diğer 14 il aşılamada mavi renge döndü.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, son günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı. Açıklanan son verilere göre Tokat'ın da mavi olmasıyla birlikte Samsun'a kara sınırı bulunan tüm iller aşılamada mavi kategoriye geçti. Öte yandan Karadeniz Bölgesi sahil kısmında Artvin'den Zonguldak'a kadar bulunan tüm iller de maviye döndü. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan 18 ilden sadece Gümüşhane ve Bayburt ‘turuncu', Karabük ve Düzce ise ‘sarı' renkte kaldı. Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Bolu ise 'mavi' kategoride yer alan iller oldu.

Son açıklanan günlük Kovid-19 tablosuna göre en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfus yüzdelerine göre Artvin yüzde 80.5, Rize yüzde 77.0, Trabzon yüzde 75.4, Giresun yüzde 80.9, Bayburt yüzde 62.3, Gümüşhane yüzde 57.0, Ordu yüzde 81.6, Tokat yüzde 75, Amasya yüzde 84.6, Çorum yüzde 78.2, Samsun yüzde 77.9, Sinop yüzde 78.5, Kastamonu yüzde 76.7, Bartın yüzde 80.6, Zonguldak yüzde 77.3, Düzce yüzde 72.5, Bolu yüzde 78.4 ve Karabük yüzde 73.7 olarak açıklandı.

Türkiye genelinde ise 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 75,64 olarak dikkat çekti. 2. doz aşı yapılma oranı yüzde 57,85 1., 2., ve 3. doz aşı toplamı ise 91 milyon 81 bin 547 oldu. 49 milyon 949 bin 549 kişiye 1. doz, 35 milyon 908 bin 553 kişiye 2. doz ve 8 milyon 54 bin 516 kişiye de 3. doz aşı uygulandı.