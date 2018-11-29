Karadeniz'de balık bolluğu

Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları geçen sezona göre daha fazla dolarken, balığın bol olması nedeniyle fiyatlarda da düşüş meydana geldi.

Balık bolluğu hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürdü. Balıkçıların yüzü gülerken vatandaşlarda balığın bol olmasından ve fiyatların düşmesinden memnun. Tezgahlarda barbun 8 lira, mezgit 5 lira, istavrit 5 lira, çinekop 15 lira, palamut 10 lira ve hamsi 10 liradan alıcı buluyor.

"Karadeniz'de balık hem bol hem ucuz"

25 yıldır balıkçılık yapan Kurtça Aydın, “Bu sezon balık bol. Karadeniz'de balık hem bol hem ucuz. Hepsi bol bol ağlarımıza geldi. Vatandaşında talebi oldukça iyi. Deniz çok iyi olduğu için rahatlıkla balığa çıkabiliyoruz. Ancak bir sonraki hafta bu kadar bol balık olmayabilir” dedi.

"Geçen sezona göre balık bolluğu yaşanıyor"

15 yıldır balıkçılık yapan Bülent Çakmak ise, “Balık et ve tavuktan daha ucuz. En fazla hamsiye ilgi var. Hamsi su gibi tüketiliyor. Balığın bol olması hava durumuna göre değişiyor tabi. Geçen sezona göre balık bolluğu yaşanıyor. Bu sezon inşallah bol bol balık tüketeceğiz” diye konuştu.

Balık fiyatlarından oldukça memnun olduğunu ifade eden bir vatandaş ise geçen sezona göre daha fazla balık yediklerini ve balığın daha ucuz olduğunu dile getirdi.