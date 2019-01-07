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Karadeniz'de batan gemiden 6 kişi kurtarıldı

Karadeniz’de batan gemiden 6 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Karadeniz'de batan gemiden 6 kişinin kurtarıldığı, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.


Samsun'a 80 mil(130 km) mesafede batan Panama bandıralı gemiden kurtarılan 4 kişi Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı helikopteri ile Samsun-Çarşamba Havaalanına getirilerek hastanelere kaldırıldı. Ekiplerce 2 kişinin daha kurtarıldığı, 1 kişinin de cesedine ulaşıldığı bildirildi.


Samsun Valiliğinden yapılan son açıklamada, "Kurtarma çalışmalarında an itibariyle canlı olarak kurtarılan mürettebat sayısı 6 olup 1 mürettebatın da cansız bedeni ekiplerimiz tarafından denizden alınmıştır. Kurtarma faaliyeti devam etmektedir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat bulunmakta ve bunların 9'u Ukrayna, 2 si Azerbaycan, 2'sinin de Rus uyruklu olduğu bilgisi alınmıştır" denildi.


Konuyla ilgili Samsun Valiliğinin açıklaması şöyle:


"Bugün sabah saat 08.10'da Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Samsun açığı 80 mil mesafede ‘Volgo Balt 214' Panama Bayraklı, 8841644 IMO Numaralı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinden tehlike sinyali almıştır. 08.50'de Samsun ve Sinop'tan iki kurtarma gemisi hareket etmiş fakat Samsun'dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri dönmüştür. Diğeri intikale devam etmektedir. 09.05'te kurtarma helikopteri Çarşamba Havalimanından kalkış yapmış, saat 09.54'te olay yerinde 3 adet can salı ve içlerinde insanların olduğunu rapor etmiştir. Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Kurtarma helikopterimiz 6 kişiyi sağ olarak kurtarmıştır. 1 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir."

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