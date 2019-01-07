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Karadeniz'de batan gemiden 7 kişi kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Samsun açıklarında batan gemiden 7 kişinin kurtarıldığı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.


Olay, saat 08.00 sıralarında Samsun'a 80 mil(130 km) mesafede açık sularda yaşandı. Panama Bayraklı Volga-Balt 214 isimli kuru yük gemisinden alınan sinyal üzerine Samsun ve Sinop'tan iki Sahil Güvenlik gemisi bölgeye sevk edildi. Ancak Samsun'dan çıkan gemi hava şartları nedeniyle geri döndü. Samsun'dan ayrıca Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye hareket etti. Gemiden helikopterle ilk etapta kurtarılan 4 kişi Samsun-Çarşamba Havaalanına getirildi. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında 3 kişi daha sağ kurtarıldı, 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan 3 mürettebat ile cesetler helikopterler ile Samsun Havaalanına getiriliyor. Hastaneye kaldırılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Gemide toplam 13 mürettebat vardı. Bunların 9'u Ukrayna, 2'si Azerbaycan, 2'sinin de Rus uyruklu olduğu öğrenildi. Ayrıca, 1 uçak, 4 helikopter, 1 arama kurtarma gemisi, 1 römorkör, 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

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