Karadeniz'de palamut zamanı

Bu sezon Karadeniz'de oldukça bol avlanan palamudun tanesi tezgahlarda boyutlarına göre 25 ile 60 TL arasında satılıyor.

Karadeniz'deki palamut bereketi tezgahları şenlendiriyor. Boy boy palamutlar balıkçı vitrinlerini süslüyor. Palamut almak isteyen vatandaşlar balıkçılar önünde yoğunluk oluşturuyor. Palamutların tanesi büyüklüklerine göre 25 ile 60 TL arasında değişiyor. Balık satıcıları ise fiyatların uygun olduğunu, palamudun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

"Fiyatlar uygun olunca vatandaş ilgi gösteriyor"

Balık satıcısı Onur Can Köse, “En çok satılan balığımız şuanda palamut. Palamut balığı Allah'a çok şükür şuanda çok bol durumda. 600-700 gram gelen palamut balığının fiyatları şuanda 35 lira. Fiyatlarımız çok uygun. Vatandaşların talebi de çok iyi” dedi.

Vatandaşlar ise şuanda balık fiyatlarının uygun olduğunu, fiyatların çok anormal olmadığını ve en çok palamut balığını tercih ettiklerini söyledi.

Öte yandan, hamsi 60 TL, barbun 40 lira, mezgit 40 lira, istavrit 40 lira, çinekop 80 lira, somon 60 lira, çupra ve levrek de 150 liradan satılıyor.