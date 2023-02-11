Karadeniz'deki fırtına balık avını aksattı, tezgahlar buzhane balıklarına kaldı

Son bir haftadır Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle balık avı aksayınca tezgahlar buzhane ve kafes balıklarına kaldı.

Karadeniz'de etkili olan fırtına balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. Başta en çok ilgi gören hamsinin yanı sıra diğer balık çeşitlerinin sayısı azaldı. Elverişsiz hava şartlarının avlanmayı ve balıkları etkilediğini söyleyen balıkçılar, tezgahlarda ağırlıklı olarak kafes ve buzhane balıklarının satıldığını söyledi.

"Şu anda hamsiye fazla rağbet var"

Balık satıcısı Mustafa Korkmaz, "Bu hafta Karadeniz'de fırtına vardı. Fırtına yüzünden bazı tekneler balık avına çıkamadı. Bu durum da tezgahlara yansıdı. Hem av azaldı hem de fiyatlar arttı. Şu anda hamsiye fazla rağbet var ama hamsi fazla yok. Artık mezgit, çinekop, palamut, çupra ve levrek gibi balıklar da çıkıyor" dedi.

“Hamsi dünya şampiyonu”

Bu günlerde en çok hamsi ve mezgidin satıldığını söyleyen balık satıcısı Mehmet Kılıç, “Kar yağdı, yağmur yağdı ve deniz karıştı. Çinekop yoktu, ama yeni geldi. Barbun balığı geldi, mezgit geldi. Fiyatlar normal şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Buzhaneden balıkları

Vatandaş Niyazi Bayram, "Balıkçılar denize çıkamadıkları için buzhaneden balıkları almak zorunda kalıyorlar. Satın alıp almamakta tabii ki bizim elimizde. İster alırız ister almayız ama o adamlar balıkları satacak" şeklinde konuştu.

Bazı balık fiyatları ise şöyle: Mezgit 50, palamut 35, kefal 30, deniz somonu 70, barbun 50 TL.