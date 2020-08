Karadeniz'in en güzel sahilini 'çekirdek kabuklarıyla' kirletiyorlar

Ş. Genel Müdürü Musa İlkay Güler, sahilden ve kumsaldan her gün yaklaşık 200 kiloya yakın çekirdek kabuğu temizlediklerini söyledi.

Karadeniz'in en güzel sahiline ve yürüyüş yoluna sahip Samsun'da bazı vatandaşlar tarafından yere atılan çekirdek kabukları, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından her gün temizleniyor. Yaptıkları uyarılara rağmen bu tür davranışların önüne geçemediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm A.Ş. Genel Müdürü Musa İlkay Güler, çevre temizliğine herkesin uyması gerektiğini belirterek, “Çevre kirliliği oluşturan her türlü unsura Kabahatler Kanunu'na göre kolluk kuvvetlerince işlem yapılıyor. Ancak yapılan onca denetime, uyarıya ve kesilen cezalara rağmen çekirdek kabuklarını yere atanların önüne geçemiyoruz. Sahilden ve kumsaldan her gün 200 kiloya yakın çekirdek kabuğu temizliyoruz. Vatandaşlarımızdan da çevre konusunda hassasiyet bekliyoruz" dedi.

“Çekirdek kabuğu doğayla bütünleşmiyor”

Çekirdeğin doğayla bütünleşemediğini belirten Güler, "Kumsala atılan çekirdek kabuğunu makine ile temizleyemiyoruz. Elle küçük elekler aracılığı ile temizleme yapabiliyoruz. Bu da oldukça zaman alıyor. Yeşil alanlara atılan çekirdek kabuklarını temizlemek ise oldukça güç. Çekirdeğin içeriğindeki tuz çimlere de zarar veriyor" diye konuştu.