Karadeniz'in ilk ‘sumak' bahçeleri Samsun'da kurulacak

Doğadan toplanarak deri, boya, tıp, ilaç ve gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan sumak bitkisi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı hedefleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Bölgesi'nin ilk kapama sumak bahçelerini kuruyor.

Sürdürülebilir kalkınma için tarım ve hayvancılık sektörlerine önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, proje üretmeye devam ediyor. Çiftçilerle işleyici firmalar arasında koordinasyon sağlayarak, yetiştirilen ürünlerin kalitesinin ve miktarının artırılmasıyla ihracatı geliştirmeye çalışan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çok sayıda proje yürütüyor. Bunlardan birisi de Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi.

14 kapama bahçesi kurulacak

Tıbbi ve aromatik bitkilerden sumağın katma değeri yüksek olması sebebiyle Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bitkinin üretimine büyük önem veriyor. 19 Mayıs ilçesi Bağ Evi'nde düzenlenen törende daire başkanlığı, Alaçam, Kavak ve 19 Mayıs ilçelerinden gelen toplam 14 üreticiye 5 bin adet sumak fidanı dağıttı. Fidanları toprakla buluşturacak üreticiler, toplam 40 dekar alanda kuracakları 14 kapama bahçesinde sumak yetiştirecek.

8 aromatik bitki fidanı da dağıtılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) finanse ettiği projeyle aromatik bitki çeşitlerinden sumak yetiştiriciliğini yaygınlaştıracak daire başkanlığı, daha önce doğadan tedarik edilen bitkinin düzenli olarak yetiştirilmesi için 116 bin TL harcayacak. Bunun yanı sıra il genelinde adaçayı, nane, kekik, ekinezya, kuşburnu, karayemiş, salep ve göl soğanı fidesi ve tohumları da dağıtacak.

Bölgenin ilk bahçeleri olacak

19 Mayıs ilçesi Bağ Evi'nde düzenlenen sumak fidanı dağıtım törenine katılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, projenin kentin tarım sektörüne önemli katkılar yapacağını belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in çizdiği vizyon doğrultusunda üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Korkmaz, “Dünyada 20 bin civarında tıbbi ve aromatik bitki türü bulunuyor. Bunun 2 bini ise yaygın olarak yetiştirilerek ticareti yapılıyor. Ülkemiz florasında yaklaşık 10 bin bitki türünden 3 bin 500'ü endemiktir. Sektörlerde kullanılan 347 tıbbi ve aromatik bitkiler, genellikle doğadan tedarik ediliyor. Şehrimizde doğadan en fazla defne bitkisi toplanıyor. Yıllık 25 ton da taze salep yumrusu ticareti yapılıyor. Bu proje ile bölgemizde ilk defa kapama bahçeleri kurularak, yerel çeşitlerin korunması sağlanacak. Sumak yetiştirecek çiftçilerimizi tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum” diye konuştu.

Sektör için büyük önem taşıyor

Kumaş ile derilerin sarı renge boyanmasında ve ilaç sektöründe kullanılan odun dışı orman ürünlerinden sumak üretimini çok önemsediklerinin altını çizen Daire Başkanı Ali Korkmaz, “Sakız ağacıgiller familyasının bir cinsi olan sumağın 150 türü bulunuyor. Bu türlerden ülkemizde sadece derici sumağı ve boyacı sumağı yetiştiriliyor. Deri, boya, tıp, ilaç ve gıda endüstrisinde yaygın kullanım alanına sahip sumağın, şehrimizde yetiştirilmesi büyük önem taşıyor. Son yıllara kadar politik ve ekonomik sebeplerle üretimi azalan sumağa talep her geçen yıl artıyor. Ekonomik, sosyal ve kolektif kültürel faydalarının yanı sıra türün öncelikle şehrimizin ovalarında üretimi artırılmalıdır. Bu amaçla büyükşehir belediyesi olarak, üreticilerimize tohum ve fidan dağıtıyoruz” ifadelerini kullandı.