Karadeniz'in ilk Trap-Skeet Atış Poligonu düzenlenen şampiyona ile hizmete girdi

Çarşamba Belediyesi tarafından Karadeniz'in ilk ve tek Trap-Skeet olma özelliğini taşıyan atış poligonu ilçeye kazandırıldı. Çarşamba ilçesinin yanı sıra bölge illerinin de ihtiyacına cevap verecek 43 bin metrekarelik spor tesisinin açılışı ise düzenlenen şampiyona ile gerçekleştirildi. Açılış Şampiyonası Cumhuriyet Kupası adlı yarışmada farklı illerden gelen 40 sporcu çeşitli kategorilerde mücadeleler verdi. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Kaymakamı Prof. Dr. Şükrü Yıldırım, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ve Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu tarafından ödülleri takdim edildi.

“Kurslar açarak sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba'da bu sporu yapan çok sayıda kardeşimiz var. Başka illere giderek oralarda kazandıkları kupalarla bizi temsil ediyorlardı. Hem bu sporda yetişmek isteyen arkadaşlarımız var. Burada antrenörlerimiz var. Onlarla beraber kurslar açarak yeni sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz. Burada birinci kuşakta bu sporu yapmış, bugün üçüncü kuşakta torunuyla beraber buraya gelmiş insanlar gördük. Sporu izleyen ve bu sporu yapan sporseverlerimizle beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Çarşamba olarak farklı işlerle adımızı duyurmaya devam ettireceğiz. Bir taraftan Türkiye'nin olimpik standartlarda ilk durgun su kano parkurunun da inşaatı devam ediyor. Bunu da yakında bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bu bölgede olmayan bir tesisti. Bunu da Çarşamba'ya kazandırmanın heyecanının yaşıyoruz“ dedi.

“Bu kadar güzel tesis ilk kez görüyorum”

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, “Bu beklediğimden çok daha müthiş bir tesis. Karadeniz'i de biliyorsunuz bu bölgenin yapısına da uygun bir spor. Bundan sonra ulusal ve uluslararası yarışmalara Çarşamba'dan sporcu çıkacağına ben gönülden inanıyorum. Türkiye'de birçok tesis var ama bu kadar güzelini ilk defa gördüm. O yüzden tüm camiam adına çok mutluyum. Biz şu anda büyük bir aileyiz. 4 bin 500 tane sporcumuz var. 250 tane antrenörümüz 300'e yakın hakemimiz var. Bu sayının bu poligonda artacağına inanıyorum. Bunu tabana yayacağız. Hem Çarşamba hem çevre illerin Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Trabzon, Giresun hepsinin toplanacağı yer olacak burası. Belki ileride Milli Takım kampını da burada yaparız ” diye konuştu.

Şampiyona sonunda Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da atışlar yaparak poligonu deneyimledi.