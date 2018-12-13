Karaduman: “AK Parti'de hizmet esastır”

AK Parti'de yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu AK Parti İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya, bir süredir düzenlenen programlarda hem ziyaretlerde bulunuyor hem de vatandaşlarla bir araya geliyorlar.

Başkan Karaduman, yerel seçim çalışmalarına yönelik bugün gerçekleştirilen yoğun programlar öncesi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ve İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Serinkaya ile il başkanlığında bir araya geldi.

Toplantıda istişarelerde bulunulurken AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman yaptığı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız ve milletvekillerimizin yanı sıra büyükşehir belediye başkan adayımız ve tüm teşkilâtımızla Samsun için güçlü bir çalışma programı içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. AK Parti'de hizmet esastır. Biz de milletimize daha çok hizmet vermek için yoğun programlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda istişare toplantısı yaptık" dedi.