Karakurt: "Teknoloji bağımlığı aileyi olumsuz etkiliyor"

Öğr. Üyesi Nurgül Karakurt, teknoloji bağımlılığının aileyi olumsuz etkilediğini, bu durumdan çocuklar ve eşlerin önemli ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜBAM) tarafından düzenlenen “Teknoloji Bağımlılığı ve Mücadele Yolları” konulu programda teknoloji bağımlılığı ve mücadele yolları anlatıldı. OMÜBAM tarafından düzenlenen teknoloji bağımlılığı ve mücadele yolları konulu program, OMÜBAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak'ın moderatörlüğünde Öğr. Üyesi Nurgül Karakurt'un katılımıyla gerçekleşti. Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Karakurt, “Bireyin teknolojik ürün kullanımında süre kısıtlaması yapamaması, giderek teknolojik ürüne ayırdığı zamanı arttırarak bir süre sonra zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyecek derecede günün büyük bir bölümünü teknolojik ürünle olan ilişki içinde geçirmesi sağlıksız bir durumun göstergesidir. Bireyin teknolojik ürünle bağını koparmakta zorlanması, rol ve sorumlulukların yerine getirememesi ile sonuçlanmaktadır” dedi.

“Teknoloji bağımlığı aileyi olumsuz etkiliyor"

Dr. Öğr. Üyesi Oya Sevcan Orak'ın nomofobi ve phubbing kavramlarına yönelik sorusuna yönelik Karakurt, “Teknoloji bağımlılığı konusu konuşulurken nomofobi ve phubbing kavramları karşımıza çıkıyor. Nomofobi en genel ifadeyle akıllı telefondan yoksun kalma, akıllı telefonu kaybetme korkusudur. Nomofobi kavramı ilk olarak gençleri akla getirse de bu durum herkes de görülebilmektedir. Phubbing ise kişinin sosyal ilişki içindeyken tüm dikkatini telefonuna vermesidir. Teknoloji bağımlılığında teknolojik ürünlerle olan sağlıksız ilişki aile ilişkileri arasındaki ilişki biçimini de olumsuz etkiliyor. Bu durumdan yalnızca çocuklar değil eşler de önemli ölçüde zarar görüyor” diye konuştu.

Teknolojiyle sağlıklı ve sağlıksız ilişki, teknoloji kullanımından bağımlılığa giden yol, teknoloji bağımlılığın belirtileri, nomofobi, phubbing, teknoloji bağımlılığının yaşama yansımaları, teknoloji bağımlılığıyla mücadele yolları ve teknoloji detoksu konularının ele alındığı program, OMÜ YouTube kanalından canlı yayımlandı.

Program katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.