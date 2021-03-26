Karantina ihlaline göz açtırılmıyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol faaliyetinde, bir araçta bulunan şahısların yapılan ‘HES kodu' sorgusunda R.Y.'nin pozitif ve E.Y. isimli şahsın temaslı vaka olarak karantinada bulunması gerekirken, karantinayı ihlali ettikleri tespit edildi. Şahıslara "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten" idari para cezası kesilerek şahıslar hakkında gerekli idari işlem yapıldı.