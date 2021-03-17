Karantina kaçağı şahıs jandarmaya yakalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde temaslı karantinasına uymayan bir vatandaş, jandarma kontrolünde tespit edilerek idari yaptırım uygulandı.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ardıç Mahallesi'nde Kovid-19 testleri pozitif çıkan bir aile karantinaya alındı. Ev karantinasına olan ailenin genel kontrolüne giden Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailenin temaslı olan babaları A.G.'nin karantinada olması gerektiği telefonla tebliğ edilmesine rağmen evde bulunamadı. Bunun üzerine A.G. isimli şahsın, "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma" suçu nedeniyle nöbetçi cumhuriyet savcısına sevk edileceği öğrenildi.

Ayrıca A.G. isimli şahsa karantina tedbirlerini ihlal etmesi nedeniyle idari yaptırım uygulandığı öğrenildi.