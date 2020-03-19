Karda kayan tırlar birbirine girdi, trafik felç oldu

Samsun'un ilçelerinde etkili olan kar yağışı sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Samsun-Ankara yolu Havza ilesi sınırları içinde dün gece meydana gelen kazada iki tır çarpıştı. Aynı yönde seyir eden tırlardan bir tanesi karda kayarak direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza gerçekleşti. Önde bulunan tır refüje çarparak yolun tek yönünü kapattı. Diğeri ise önündeki tırın dorsesine çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Gelen ekiplerin çalışması sonrasında birbirine giren tırlar ayrılarak yol trafiğe açıldı.