Kardan çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu

Samsun'da yoğun kar yağışından dolayı çatısı çöken ahırlardaki 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kavak ilçesinin Yenigün Mahallesi Germiyan Sokak'ta Servet Ata ve Ahmet Ata kardeşlere ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırların çatıları yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Çöken çatının altında kalan 20'nin üzerinde koyun ve 9 kuzunun telef olduğu tespit edildi.

"Koyunları banka kredisi ile almıştık, borcumuz vardı"

5 gündür yardım beklediklerini belirten Ahmet Ata, "Ahırların çatısı karları tartamayarak çöktü. Zararımız çok büyük. 20'in üzerinde koyun ve 9 kuzu telef oldu. Çatıları kaldıramadık. Ahırların içine çöken çatıların altında canlı hayvanlar da olabilir. Koyunları banka kredisi ile almıştık, borcumuz vardı" dedi.