Kardan kapanan yol açıldı, ambulans hastaya ulaştı

Samsun'un yüksek kesimlerinde kar etkili olurken, hastalanan bir vatandaş, belediye ekiplerinin yolu açması sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan afet bölgesinde görev yaparak depremzedelerin yanında olurken bir taraftan da karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Samsun kent genelinde 183 araç 313 personelle karla mücadele çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kapanan mahalle yollarını tek tek açıyor. Aralıklarla devam eden ve kentin yüksek bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan Alaçam ilçesindeki 4 mahalle yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Alaçam'da ambulansın yolu açıldı

Özellikle kırsal mahallelerde kar yağışı ve tipiden dolayı yeniden kapanan yollar ekipler tarafından ulaşıma açılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada kar nedeniyle kapanan Alaçam ilçesinde Harmancık, Yukarıkoçlu, Yoğunpelit ve Örencik Mahallelerinin yolunun açılması için ekipler aralıksız çalışıyor. Çalışmalar sırasında 112'den, YEDAŞ ve ilçe belediyelerinden gelen talepler öncelikli olarak değerlendiriliyor. Alaçam ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde hastalanan bir vatandaşa ulaşmakta güçlük yaşayan ambulansın yolu da yine Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açılarak hastanın ambulansa nakli gerçekleştirildi.

"Tedbirler alındı, mağduriyet yok"

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan afet bölgesinde depremin yaralarını sarmak için seferber olduklarını bir taraftan da karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “17 ilçede, yollarımızı açık tutmak için çaba harcıyoruz. Ekiplerimiz 7-24 sahada. Kar yağışı öncesinde bütün tedbirlerimizi almıştık. Vatandaşlarımızın en küçük bir mağduriyet yaşamamaları için karla mücadeleye aralıksız devam ediyoruz. Yorulmadan, durmadan büyük bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gayretle ve büyük çaba harcayarak görev yapan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nerede kapalı bir yol varsa açılması için hemen biz oradayız” dedi.