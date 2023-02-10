Kardan kapanan yollar açıldı

Kar ve soğuk hava tüm yurtta olduğu gibi Samsun'un yüksek kesimlerinde de etkisini sürdürüyor. Kırsal mahallelerde aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolları tek tek açılıyor. Kapalı olan Alaçam ilçesinde 11, Yakakent ilçesinde ki 4 mahalle yolu da ulaşıma açıldı. Ekipler çalışmaları sırasında 112'den, YEDAŞ ve ilçe belediyelerinden gelen talepleri de öncelikli olarak değerlendiriyor.

“Tedbirler alındığı için mağduriyet yok”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ekiplerin önemli kısmının deprem bölgesinde arama-kurtarma, yardım faaliyetlerine katıldığını ifade edip, Samsun'un kırsal bölgelerinde son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle diğer ekiplerin de 7/24 sahada görev yaptığını söyledi. Başkan Demir, “Kapanan mahalle yollarının açılması için yaptığımız çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Kar yağışı öncesinde bütün tedbirlerimizi almıştık. Vatandaşlarımızın en ufak bir mağduriyet yaşamamaları için karla mücadeleye aralıksız devam ediyoruz. Kapanan yolları tek tek açıyoruz” dedi.