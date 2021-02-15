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Kardan kayan tır makaslama yaptı: 1 yaralı

Samsun’da karlı yağışı dolayısıyla kayarak makaslama yapan tırın sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da karlı yağışı dolayısıyla kayarak makaslama yapan tırın sürücüsü yaralanarak hastanelik oldu.


Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 34. kilometresi Tekeli mevkisinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Durmaz (35) idaresindeki 10 ANC 06 plakalı çekici ve buna takılı 10 AAN 649 yarı römork plakalı tır, kar yağışından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kayarak makaslama yaptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü İbrahim Durmaz, 112 ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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