Kardeş okullar kitap çıkardı

Samsun'da, “Günebakan Kardeş Okullar Projesi” paydaşı okullar tarafından bir kitap çıkarıldı.

Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğünce kardeşlik ve dayanışma ruhunu tüm eğitim kurumlarında yaşatmak, okullarda birlikte hareket etme bilincini pekiştirip eğitime yeni bakış açıları kazandırmak amacıyla “Günebakan Kardeş Okullar Projesi” hazırlandı. Proje kapsamında kardeş olarak belirlenen okullar birlikte birçok faaliyete imza attı.

Kardeş okullardan Havza Bekdiğin İlk/Ortaokulu, İlkadım İlyasköy Türkiş İlkokulu ve Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğretmenleri bir araya gelerek anı, şiir ve denemelerden oluşan bir kitap çıkardı. Organizasyonunu Havza Bekdiğin İlk/Ortaokulu'nun üstlendiği çalışmada öğretmenler kalıcı bir eser ortaya koymanın sevincini yaşadı.