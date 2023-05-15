Samsun'da bir kişi kız kardeşinden boşanan eniştesini silahla yaraladı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Hüseyinmescit Mahallesi Karaboğaz mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevrat A., 4 yıldır evli olduğu ablasından 11 gün önce boşanan eski eniştesi Hüseyin Bükü'nün (27) evine giderek konuşmak için çağırdı. Tevrat A, eski eniştesini arabasına bindirerek evden uzaklaştı. Eski enişte ve kayınbirader araçtan inerek konuşmaya başladı. Konuşup ayrıldıkları sırada aracından tabancasını alan Tevrat A. 1 çocuk babası Hüseyin Bükü'ye silahlı saldırı düzenledi. Her iki bacağının 3 yerinden vurulan Bükü olduğu yere yığılıp kaldı, Tevrat A. ise kaçtı. Silahlı saldırgan jandarma tarafından gözaltına alınırken, Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Bükü ise ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kayınbiraderinin kendisini konuşma bahanesiyle tuzak kurduğunu ve arkasından öldürmek için silahlı saldırı düzenlediğini iddia eden Hüseyin Bükü, şikayetçi olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.