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Kardeşini bıçakla ağır yaraladı

Samsun’da bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Samsun'da bir kişi, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak ağır yaraladı.


Olay, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evinde ailevi sorunlar nedeniyle çıkan tartışmada kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan S.S. (34) ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs ameliyata alındı. S.S.'nin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ağabeyini bıçakladığı iddia edilen H.S. (31) ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanması tamamlanan H.S. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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