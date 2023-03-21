Kardeşini bıçaklayan genç sokakta baygın bulundu

Samsun'da evlerinde kardeşini bıçakla yaraladığı iddia edilen genç sokakta baygın halde yerde yatarken bulunarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki evlerinde kardeşi B.Ş.'yi (27) bıçakla yaralayan O.C.Ş.(29) olay yerinden kaçtı. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş. tedavi altına alındı. Polis O.C.Ş.'yi Kılıçdede Mahallesi'ndeki Samsun Adliyesi önünde yolda yerde yatar halde baygın olarak buldu. O.C.Ş.'nin üzerinden 1 adet ekmek bıçağı ele geçirildi. O.C.Ş. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.