Kardeşini bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'da evine gittiği kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Mütfühamam Sokak üzerindeki bir evde dün akşam saat 18.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yemek yiyen inşaat inşaat işçisi Ali S. (40), eve gelen kardeşi inşaat işçisi Selim S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ göğsünün altından yaralanan Ali S., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan kardeş ise olaydan sonra kaçtı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Selim S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Selim S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.