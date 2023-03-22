Kardeşini bıçaklayan gence 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da evine gittiği kardeşini bıçakla ağır yaralayan genç, yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay,Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde 17 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yemek yiyen inşaat inşaat işçisi A.S. (41), eve gelen kardeşi inşaat işçisi S.S.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Sağ göğsünün altından yaralanan A.S., ambulanslaSamsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yakalanan S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.S.S. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan S.S., mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.