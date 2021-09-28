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Kardeşinin evinde kafasından vurulmuş halde bulundu

Samsun’da bir kadın misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kadın misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi. Şeyda T. kardeşinin evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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