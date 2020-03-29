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Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yücel: “Kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada başta gelen ölüm nedenlerindendir”

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, "Yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı, koroner kalp hastalığı ve felci de içeren bir hastalıklar yelpazesine yönelik genel bir terim olan kardiyovasküler hastalıklar tüm dünyada başta gelen ölüm nedenlerindendir" dedi.


Kardiyovasküler hastalıklar dünyada ve Türkiye'de en önemli ölüm nedeni olarak bilinmektedir diyen Büyük Anadolu Hastaneleri Öğr. Üyesi Oğuzhan Yücel, "Kardiyovasküler hastalıklar, yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı, koroner kalp hastalığı ve felci de içeren bir hastalıklar yelpazesine yönelik genel bir terimdir. Bazı durumlar diğerlerinden daha sık ortaya çıkar. Kardiyovasküler hastalık, bir kişinin kalbinin verimli biçimde kan pompalamasının durması, kapakçıkların olması gerektiği gibi çalışmaması veya atardamarların daralması ya da sertleşmesi ile ilişkili olabilir. Kalp bölümlerinin ve kan damarlarının hasar görmesinde bazı toksinler ya da bakteriler de rol oynayabilir” diye konuştu.


Risk faktörler ve tedavi yöntemlerinden de bahseden Oğuzhan Yücel, “Kardiyovasküler hastalık gelişimi için çeşitli risk faktörleri vardır. Bunların başında erkek cinsiyet, yaşın ileri olması, diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalıklar, sedanter yaşam ve beslenme alışkanlıkları sayılabilir. Burada erkek cinsiyet tüm bu risk faktörlerinden bağımsız olarak kalp hastalıkları riskini yükseltmektedir. Kalp ve damar hastalıkları, yaşam tarzı, özellikle tütün kullanımı, sağlıksız yeme alışkanlıkları, fiziksel hareketsizlik ve psikososyal stres ile kuvvetli bir ilişki gösterir. Koroner arter hastalıklarında tedavi sürecinde, ilaç tedavisi, cerrahi, balon ve stent takılmasına uygun olmayan hastalarda çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Primer PTCA ve Stent, Koroner damarda %60 üzerinde anlamlı darlık ve stent takılmasına uygun olan darlıklar ile yeni kalp krizi geçiren hastalarda erken dönemde balon ile damarın açılmasıdır. CABG (kalp damar ameliyatı) ise Göğüs veya bacaktan alınan damarla darlık veya tıkalı damarın sonuna yapılan ameliyatlardır" şeklinde konuştu.

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