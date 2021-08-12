İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet uyuşturucu ele geçirildi

Samsun’da narkotik polisi İstanbul’dan kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi İstanbul'dan kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Çarşamba ilçesine kargo yolu ile uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine C.K.'yi takibe aldı. Kargo ile gönderilen 5 bin 880 adet sentetik ecza ile yakalanan C.K. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.