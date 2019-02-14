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Kargo ile uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da kargo vasıtasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da kargo vasıtasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 şahıs polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda üniversite öğrencisi S.K.'nin bir kargo şirketi ile Sinop'taki bir kişiye uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza uyuşturucu hap gönderdiği tespit etti. Sinop polisi söz konusu uyuşturucu gönderilen şahıstan 25 kapsül uyuşturucu madde etkisi sentetik ecza elde etti.


Olayla ilgili S.K. Samsun'da gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.K. "uyuşturucu ticareti' suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

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