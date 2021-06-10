Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti

Samsun'da bir kargo şirketine baskın düzenleyen polis kaçak parfüm, matkap ve ağaç kesme motoru ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada Atakum ilçesinde bulunan bir kargo şubesine kaçak emtialar geleceğini tespit etti. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışmalarda T.T. ve E.S. adına gelen kargoda paketinden 120 adet kaçak parfüm,1 adet kaçak matkap ve 1 adet kaçak ağaç kesme motoru ele geçirdi. T.T. ve E.S. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem yapıldı.