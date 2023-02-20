Kargoyla gönderilen ayakkabıların tabanına gizlenmiş 1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri kargo ile gönderilen ayakkabıların tabanına gizlenmiş 1 kilo 450 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Samsun iline kargo firması aracılığı ile ayakkabı kutusu içerisinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı öğrendi. Jandarma ekipleri bugün kargo firmasını fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucu E.A. adlı şahıs kargo firmasından bahse konu ayakkabı kutularını teslim aldığı sırada gözaltına alındı. Kutular içerisinden çıkan 4 adet spor ayakkabısını inceleyen jandarma ekipleri, ayakkabıların taban kısmına zulalanmış şekilde 1 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.