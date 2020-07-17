İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karı-kocaya uyuşturucu ticaretinden gözaltı

Samsun’da karı-koca tarlalarında dişi Hint keneviri bitkisi yetiştirip "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da karı-koca tarlalarında dişi Hint keneviri bitkisi yetiştirip "uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi İmamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri "uyuşturucu ticareti yaptıkları" bilgisini aldıkları Ü.A.'ye ait eve ve bahçeye operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 6 kilo kubar esrar ve ekili 5 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçildi.


Olayla ilgili Ü.A. ile karısı H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.