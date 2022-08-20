'Karın bölgesine plastik cerrahi ile baklava görünümü vermek mümkün'

Dr. Hayati Akbaş, plastik cerrahi yöntemler yardımıyla karın bölgesine baklava dilimi görüntüsü vermenin mümkün olduğunu söyledi.

Son günlerde bazı ünlü isimler estetik cerrahi ameliyat ile karın bölgelerine baklava dilimi görünümünü yaptırdığını belirten FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş karın kası görünümü veren ameliyatlarla ilgili bilgi verdi.

“Plastik cerrahi yöntemi ile baklava dilimi görüntüsü vermek mümkün”

Erkeklerde ve kadınlarda karın kasının kişiden kişiye tepkilerinin farklı olacağını vurgulayan Hayati Akbaş, “Özellikle erkeklerde hatta bazen kadınlarda bile karın bölgesine yapılan bir takım cerrahi müdahalelerle baklava dilimi görüntüsü elde etme çabası yaygınlaşmaktadır. Özellikle son zamanlarda bilinen bir takım ünlülerinde magazinde bu yönüyle ekranlara gelmeleri gündem oldu. Erkeklerde ve bazı kadınlarda karın bölgesinin baklava dilimi tarzında gözükmesi bazı insanlar tarafından olumlu, çekici, alımlı bulunabilir. Bazı insanlar ise tam tersine bu olayı çekici bulmayabilir. Bir kişi vücut bölgesinde baklava dilimi tarzında kas görüntülerini abartmadan dozunda, ayarında yapılan bir sporla zaten doğal baklava görüntüsü ortaya çıkarabilir. Kaldı ki çıkmasa bile ben bir plastik cerrahi olarak şunu diyebilirim: Kilosu ve boy oranları yerinde olduğu sürece ciddi bir sorun değildir. Eğer istiyorsa spor ve diyetle mücadele edip onu elde edemediyse, plastik cerrahi yöntemleri yardımıyla o bölgeye bir baklava dilimi görüntüsü vermek mümkündür. Ancak her zaman doğal olan, doğal yollarla elde edilen, doğal kasların görüntüsüyle elde edilen o baklava görüntüsü hem sağlık yönünden hem de görüntü yönünden çok daha iyidir” diye konuştu.