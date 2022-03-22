Karısına bıçak ve makasla saldıran koca tutuklandı

Samsun'da karısına hem bıçak hem de makasla saldırarak yaraladığı iddia edilen yabancı uyruklu koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Naseer M.I.A.S.(45) evlerinde tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Noor H.M.A.A.'ya (36) önce bıçakla daha sonra da makasla saldırarak yaraladı. Yaralı kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların hayati tehlikesi olduğuna dair rapor verdiği yabancı uyruklu kadın, kocasından şikâyetçi olmadı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Naseer M.I.A.S., Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 bıçak ile 1 makasa da el koydu.

Polisteki sorgusu tamamlanan koca, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Naseer M.I.A.S., "Eşimle tartıştık. Ben de makası kendisine doğru salladım" dedi.

Mahkemece tutuklanan Naseer M.I.A.S. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.