İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karısını darp ederek ağır yaralayan koca tutuklandı

Samsun’da karısını darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da karısını darp ederek ağır yaraladığı iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sebeplerden dolayı eşi T.Y. (22) tarafından darp edildiği iddia edilen Ö.Y. (25) adlı kadın ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kadın yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. T.Y. adlı koca ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.


'Kasten yaralama, tehdit, hakaret' suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen T.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen T.Y., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.