Karısının çantasında uyuşturucu ele geçen şahsa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis

Samsun'da karısının çantasında 21 adet ecstasy uyuşturucu hap ve evinde 50 gram bonzai ele geçen şahıs, yargılandığı mahkemece 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda S.K. (18) adlı kadının çantasında yaptıkları aramada 21 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili S.K. ile kocası H.K. (31) gözaltına alındı. H.K.'nin evinde yapılan aramada 50 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili tutuklanan H.K. ile karısı S.K. ve U.K.Y. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında S.K. adlı genç kadın ile U.K.Y. beraat ederken, tutuklu bulunan H.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis, ayrıca 31 bin 240 lira da adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme H.K.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.