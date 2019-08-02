İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karısının kolunu kırdığı iddia edilen koca gözaltına alındı

Samsun’da bir kişi karısının kolunu kırdığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da bir kişi karısının kolunu kırdığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Akalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi E.K.(23), 5 yıllık eşi A.K.'nin (27) kendisine şiddet uygulayıp sol kolunu kırdığını iddia ederek şikayette bulundu.


Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili A.K.'yi gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek eşinin odun alırken düşerek kolunu kırdığını, hastaneye götürüp kolunu sardırdığını ve kendisine iftira attığını savundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.